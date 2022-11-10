12 yıl hapis cezası bulunan şahıs Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, yaklaşık 20 gram kubar esrar maddesi, yaklaşık 5 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın hastanede alınan numunesinde ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.