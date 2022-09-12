İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

12 yıl hapis cezası vardı, yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de devriye gezen Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak UYAP sorgulaması yaptı. Şüpheli O.A.'nın 3 ayrı suçtan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.