12 yıl hapisle aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu zanlısı, polisin saklandığı eve düzenlediği eve düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında yapılan çok yönlü çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin (32) Davutlar Mahallesindeki bir sitede bulunan yazlıkta sakladığı tespit edildi. Zanlının yakalanması için yapılan çalışmalarda, site çevresinde ve evin etrafında güvenlik tedbirleri alındıktan sonra eve operasyon düzenlendi.

S.G., yapılan operasyon sonucu saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.