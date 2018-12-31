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13 suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, 13 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarmanın saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, 13 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarmanın saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; tehdit, hakaret, yaralama, kişilerin huzur ve aykırını bozma, mala zarar vermek olmak üzere toplam 13 suçtan aranan A.A'nın Söke İlçesi Sağıca Mahallesinde bir evde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan operasyonda şüpheli A.A., kaçamadan yakalandı. A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine konuldu.


Hırsızlık suçundan aranan bir başka şüpheli de, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bir evde olduğu tespit edildi. Alınan arama kararı ile eve gelindiğinde durumu fark eden şüpheli evin arka penceresinden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke Cezaevine konuldu.

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