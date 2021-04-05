1300 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda 1303,17 gram metamfetamin maddesi ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 29 Mart 2021- 04 Nisan 2021 tarihleri arasında 87 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 48 gram Kubar Esrar, 5,97 gram Esrar, 1303,17 gram Metamfetamin, 100,15 gram Sentetik Kannabinoid, 125 adet Ecstasy ve 11,88 gram Eroin ele geçirildi.