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14 hırsızlık olayının 5 şüphelisi polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'da meydana gelen 5 adet ikametten hırsızlık, 4 adet Camiden Hırsızlık 3 adet Motorsiklet Hırsızlığı, 2 adet Otodan Hırsızlık olayları ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 14 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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