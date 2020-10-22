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14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulandı

Aydın’da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi kapsamında alınması gereken tedbirleri içerecek şekilde eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla, okul servi aracı sürücülerine yönelik eğitim ile denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda Jandarma trafik timleri tarafından okul servis aracı sürücülerine yönelik 74 ayrı seminer verildi. Seminerlere 271 araç sürücüsü katıldı. Okul önlerinde ve çevresinde yapılan denetimlerde 440 servis aracı kontrol edildi. yapılan kontrollerde 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç ise trafikten men edildi. bir araç ise haciz yakalamalı olduğu için yedi emine teslim edildi. Jandarma tarafından okul önleri ve çevresinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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