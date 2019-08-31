14 ünlü yazar, Kuşadası Kitap Günleri'nde buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin iş birliğinde 6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gerçekleşecek Kitap Günleri, 14 ünlü yazarı Kuşadalılarla buluşturacak.

Türkiye'nin en önemli yazarları Kuşadası'nda okurları ile buluşuyor. 1-9 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek olan Kitap Günleri'nin ilk konuğu Gazeteci Yazar Emre Kongar olacak. Gazeteci Yazar Kongar, 1 Eylül Pazar günü Atatürk Meydanı'nda okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.

Başkan Ömer Günel, 14 önemli yazarı Kuşadası'nda ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Kitap Günleri'ne verdikleri destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın yitirilen marka değerini tekrar kazanması için doğru aktivitelerle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye‘yi en iyi anlatan yazarların Kuşadası'nda buluşmasının ülkemizin en önemli turizm ve kültür kentine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

1-9Eylül tarihleri arasında Kuşadası Atatürk Meydanı'nda gerçekleşecek Kitap Günleri'nin programı şöyle;

1 Eylül- Emre Kongar

3-Eylül- Cezmi Ersöz

5-Eylül- Fikri Sağlar

6-Eylül-Cüneyt Akman

7-Eylül-Barış Pehlivan, Hanefi Avcı, Şükrü Erbaş, Mustafa Balbay, Suat Suna, Timur Soykan

8-Eylül-İbrahim Özbay, Toygun Atilla, Erkan Sevinç, Bilal Sami Gökdemir