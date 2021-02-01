14 yaş kış kupası Didim'de sahibini buldu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli genç raketler, 7 gün boyunca kupa için mücadele ettiler. Final maçlarının ardından, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde kupalar sahiplerini buldu.

Erkekler birincisi Adana Dağcılık ve Tenis Kulübü'nden Utku Kerem Biberli olurken; erkekler ikincisi Antalya'dan Ramazan Oktay oldu. Kadınlar birincisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü'nden Asel Çalbay olurken; kadınlar ikincisi Adana Dağcılık ve Tenis Kulübü'nden Esila Bilir elde etti. Double kategorisinde kadınlar birincileri, İzmir'den Alara Kocaoğlu ve Nazlı Karya Temiz olurken; ikincileri Adana Dağcılık ve Tenis Kulübü'nden Esila Bilir ve Dicle İzgi oldu. Double kategorisinde erkekler birincileri, Adana Dağcılık ve Tenis Kulübü'nden Yiğit Ünal ve Utku Biberli olurken, ikinciler İzmir'den Jerfi Canbeldek ve Doruk Erbirlik oldu.

Başarılı sporculara ödüllerini takdim eden A. Deniz Atabay, konuşmasında “Böyle bir mevsimde, bir Ocak ayında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcularımız ile birlikte 14 Yaş Kış Kupası Turnuvası'nı düzenlemiş olmamızdan dolayı Didimliler olarak çok memnunuz. Öncelikle Türkiye Tenis Federasyonu'na, Didim Tenis Kulübü Başkanımız Seyhan Bey'e ve bize bu tesisleri sağladıkları için Aquasis Otel'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. En önemlisi, çocuklarımızı küçük yaşta tenis sporuna yönlendirdikleri ve buralara kadar gelip bu organizasyona katkı verdikleri için ailelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum ve genç sporcularımızın başarılarının devamı diliyorum. Didim'de, tenis turnuvalarını geliştirerek organize etmeye devam edeceğiz. 2021 yılı içerisinde uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yqpmak için gerekli altyapı çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ödül töreni sonrasında, kupalarını ve Didim Belediyesi'nin hazırladığı hediye paketlerini alan genç sporcular, aileleri ile birlikte fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.