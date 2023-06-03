14 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şok Ekibi tarafından Umurlu Mahallesi'nde yapılan kontrollerde T.B. isimli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, Nazilli Yerel İlamat Masasınca kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı da tespit edildi. Gözaltına alınan T.B. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.