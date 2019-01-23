15 Temmuz ruhu Nazilli'de yaşatılacak

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 4 bin metrekare alan üzerine kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi Ocaklı yolu kuzeyinde kalan ve yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda incelemelerde bulundu. İçerisinde oturma grupları, kamelya, şehitler anıtı, oyun grupları, spor alanı ve yeşil alan bulunan parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Başkan Alıcık, “Etüd ve Proje Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hayata geçirilen parkımızda 2 bin metrekare yeşil alan, bin 729 metrekare taş kaplı alan, 128 metrekare çocuk oyun alanı, 70 metrekare fitnes alanı, havuzlu anıt alanı ve 2 adet kamelya bulunuyor. Çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Allah'ın izniyle 2019 yılı içerisinde parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

15 Temmuz parkının şehrin simgelerinden biri olacağını belirten Alıcık, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadık. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız 250 şehit, 2 binin üzerinde gaziyle bedel ödeyerek püskürttü. Şanlı milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözünü yerine getirmiş ve FETÖ'cü hainlerin karşısında iman ruhuyla durmuşlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, sivil vatandaşlarımızın üzerine tanklarla, savaş uçaklarıyla saldıran, özel harekat karargahını yerle bir eden zihniyete bu millet tüm dünyaya örnek olacak bir ders vermiştir. İşte tüm bu yaşananların unutulmaması, milli birlik ve demokrasi ruhumuzun yaşatılması için ilçemizde bir park inşa ettik” dedi.