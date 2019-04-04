15 yıl hapisle aranan insan taciri operasyonla yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu ticareti ile göçmen kaçakçılığından aranan ve 21 dosyadan 15,5 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, Didim'de uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.S.P'yi yakalamak için zanlının tespit edilen adresine operasyon yaptı. Zanlı M.S.P'nin kapıyı açmaması üzerine polis ekipleri, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdi.

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan M.S.P'nin adresinde yapılan aramada 542 gram metamfetamin ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi. GBT sorgusunda hakkında 21 ayrı suç dosyasından 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan M.S.P., emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Söke Kapalı Cezaevine sevk edildi.