16 ayrı suçtan aranan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

16 ayrı suçtan tüm Türkiye'de aranan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi Kuşadası'nda polis tarafından yakalandı. Operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi yakalanırken, araçta insan kaçakçılığında kullanılan bir lastik bot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirligi ekipleri şüphelendikleri ve içinde iki kişi bulunan panelvan tipi bir aracı Çamlık Kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan şahısların sorgulamasını yapan KOM ekipleri Ç.M. isimli şüphelinin Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bu arada, diğer şüphelinin A.M.Ş.'nin ise yağma, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi 16 ayrı suçtan arandığı ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise insan kaçakçılığında kullanılan 7 metre boyunda bir bot ile bu bota ait motor ele geçirildi. Kuşadası KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi emniyetteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi. A.M.Ş. isimli cezaevi firarisi tutuklanırken, Suriye uyruklu Ç.M. ise Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.