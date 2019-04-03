16 dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapsi olan ve 24 suçtan aranan suç makinesi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 16 dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için yürüttüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde suç ve suçlularla mücadeleye kesintisiz olarak devam ediyor. Asayiş timlerince Didim Akbük Mahallesinde yürütülen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında yakalanan 3 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. İşlemler sırasında üzerinde kimlik bulunmayan ve ismini E.K. olarak yanlış beyan eden şüphelinin yapılan araştırmalarda asıl isminin A. C. olduğu ve 24 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

A.C.'nin yapılan GBT sorgusunda ayrıca 16 ayrı hırsızlık, uyuşturucu ve yağma dosyasından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Didim Adliyesine sevk edilen A.C., adli mercilerce tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine sevk edildi.