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16 yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar'da bulundu

Aydın’ın Çine ilçesinde, iki gün önce “İşe gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Cansu Güneri, Afyonkarahisar’da bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki gün önce “İşe gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Cansu Güneri, Afyonkarahisar'da bulundu.


Çine ilçesi Mutaflar Mahallesinde yaşayan Mustafa-Çiğdem Güneri'nin dört çocuğundan birisi olan 16 yaşındaki Cansu Güneri, iki gün önce “İşe gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Cansu'nun akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızlarının işe gitmediğini öğrenerek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.


Jandarma ve polis ekiplerinin 16 yaşındaki Cansu'nun bulunması için başlattığı çalışmalarda, kayıp genç kız bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'da bulunarak, ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı..

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