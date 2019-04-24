17 ülkeden sanatçılar Kuşadası'nda buluştu

Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından 21 Nisan'da başlayan Mehmet Nuri Göçen Uluslararası Resim Çalıştayı devam ediyor. Çalıştay Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova ile sanatseverlerin katıldığı bir kokteyl ile start almıştı. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen çalıştayın sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü yapan Umur Türker ile Emel Atalay yapıyor. Malezya, İran, Fas, Tunus, Pakistan, Brezilya, Polonya, Almanya, Tacikistan, Hollanda, Norveç, Fransa, Singapur ve Irak gibi 17 ülkeden gelen toplam 43 sanatçı, tarihi Tabakhaneler Bölgesi'ndeki Old Town Tanneries de 28 Nisan gününe kadar canlı performanslarla eserlerini hayata geçirecek, ürettiklerini sergileyecek.

Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, “ Bu yıl altıncı kez düzenlediğimiz resim çalıştayı her geçen gün ivme kazanıyor. Sanat sayesinde ülkemizi dünyanın her yerinde tanıtmanın, sanata ve sanatçya destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çukurova, çalıştayda ebru sanatını taş üzerine taşıyan bir uygulama yaptığını ve çalışmalardan elde edeceği gelirin vakıf bünyesinde öğrencilere burs olacağını sözlerine ekledi.