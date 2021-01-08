17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı

Aydın’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Aydın'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 5 ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezası olan F.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.