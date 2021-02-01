17 yıl hapis cezası olan şahıs Çine'de yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, “Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uygulama yaptığı sırada şüphelendikleri bir kişiyi sorguladı. Yapılan sorgulamada, şahsın çeşitli illerde ‘resmi belgede sahtecilik' suçuna karıştığı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan M. D. (52) gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından şahıs Aydın Kapalı Cezaevine gönderildi.