18 yaşındaki Cemile gözyaşları içinde toprağa verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde okula giderken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybeden lise öğrencisi Cemile Vural, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz hafta okula gitmek için Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı'ndaki evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Cemile Vural'a (18), E.G'nin kullandığı 09 FJ 717 plakalı araç çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Bölümünde tedavi altına alınan genç kız bir haftalık yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Cemile Vural'ın cenazesi bugün Tepecik Mahallesi, Tepecik Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, ailesi, arkadaşları, sevenleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.