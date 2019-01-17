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18 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 09 LN 447 plakalı otomobil ile Veli Cünlü (18) idaresindeki 09 CEH 78 plakalı motosiklet Hürriyet Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Cünlü yola savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Cünlü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cünlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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