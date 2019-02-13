18 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri Ata Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri yapılan kovalamaca sonucunda otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın sahte kimlik ve ehliyet kullandığı belirlenirken, otomobilde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şahsın kasten yaralama ve yağma suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G olduğu tespit edildi. A.G adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.