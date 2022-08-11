İhlas Haber Ajansı

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18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Kuşadası'nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 6 ayrı suçtan toplamda 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 6 ayrı suçtan toplamda 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlulara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki takip yapan asayiş ekipleri Ş.E. isimli şüpheliyi gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya kabul etmek, gece vakti yağma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplamda 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Ş.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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