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18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı polisin yaptığı operasyon ile saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı polisin yaptığı operasyon ile saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2002 tarihinde Ateşli Silah Kullanmak suretiyle R. K. nın öldürülmesi olayının faili olan ve 29 Yıl 7 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazilli doğumlu O. Ö. (51) isimli şahsı yakalamak için uzun süredir yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Polis ekipleri bu sabah O.Ö'nün saklandığı düşünülen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı bahçe evinde kıskıvrak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E tipi cezaevine gönderildi.

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