19 Mayıs'ın 100. yılı Didim'de Grup İmera konseriyle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı kutlamaları kapsamında, Aydın'ın Didim ilçesinde fener alayı ve Grup İmera konseri düzenlendi.

Didim Belediyesi önünde başlayan fener alayına CHP'li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına Didim Auto Club üyeleri de araçlarıyla katılarak destek verdi. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinden devam eden yürüyüş, Kent meydanında sona erdi.

Kent meydanındaki etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Ulu Önder Atatürk'ün kurtuluş savaşının başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladıklarını söyledi. Atabay Atatürk'ün bir avuç inanmış insan ile yola çıktığını belirterek “Gönülleri ve kalpleri büyük arkadaşlarıyla beraber Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı bugün; kurtuluş ilk adımıdır bugün; Ulu Önder Atatürk'ün sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ulu Önder ve arkadaşlarına minnetle anıyoruz. “dedi.

Atabay, daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu ve ardından CHP Didim ilçe gençlik kolları üyeleri ise sahnede Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Karadeniz müziğinin güçlü gruplarında “Grup İmera” söylediği parçalarla alandakilere hoş dakikalar yaşattı.