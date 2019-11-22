2 asırlık Aziz Nikolaos ayakta kalmaya çalışıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan ve 1920'li yıllarda bir dönem cami olarak da kullanılan 200 yıllık Aziz Nikolaos Kilisesi ayakta kalmaya çalışıyor.

Söke Güllübahçe Mahallesi Gelebeç mevkiinde Rumlar tarafından 1821 yılında inşa edilen ve Noel Baba adına inşa edilmiş Türkiye'deki ikinci kilise olan yapı, zamanın ve çevrenin tüm tahribatlarına karşın ayakta kalmaya çalışıyor. Zaman zaman definecilerin uğrak yeri olan, kaçak kazılar nedeniyle tahrip olan yapı ayağa kalkacağı günü bekliyor.

İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 1992 yılında aldığı karar ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescili yapılan, 1998 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen Aziz Nikolaos Kilisesi, Güllübahçe'nin eski Rum yerleşkesi olan ve o zamanki adıyla Gelebeç olarak anılan bölgesinde yer alıyor. 1821 yılında burada bulunan bir başka kilisenin üzerine, Aziz Nikolaos (Noel Baba) adına Gelebeç'te oturan Rumlar tarafından yaptırılan kilise, Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından büyük önem taşıyor.

Genel olarak kilise, çan kulesi ve kemiklik (osteofilak) bölümlerinden oluşuyor. Kilisenin, 1922 yılında Rumların gitmelerinden sonra, mübadele ile gelen Türkler tarafından 25-30 yıl kadar hiç bozulmadan cami olarak kullanıldığı belirtiliyor. Son dönemde defineci ve kaçak kazıcıların yaptıkları tahripler sonucu iyice bozulan kilisenin duvarlarında da yine bu kişilerin altın bulmak amacıyla yaptıkları tahribat göze çarpıyor.

Mahalle sakinleri yapılacak olan bir restore çalışması ile kilisenin bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacağını ifade ettiler.