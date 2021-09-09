Aydın'ın Germencik ilçesinde yer alan Magnesia Antik Kenti'nde yağmur sularının kazı alanı dışına atılması için 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi devreye sokuldu.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın'da, her geçen gün yapılan keşiflerle tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılırken bu kez 2 bin yıllık tarihi yapı kullanıma açıldı. Germencik ilçesinde yer alan ve M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayan Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken, 6 yıl önce ortaya çıkarılan ve hala çalışır durumda olduğu belirlenen 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi biriken yağmur suyunun kazı alanı dışına alınmasını sağlamak ve su baskınlarını engellemek için devreye sokuldu.

2 bin yıl önce yapılan sistemin hala çalışır olmasının hayranlık uyandırıcı olduğunu belirten Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; “Magnesia Antik Kenti"mizde biriken yağmur suyunu kazı alanı dışına alarak su baskınlarını engellemek için 2000 yıllık kanalizasyon sistemini devreye soktuk. Sistem hala çalışıyor, bölgemizde 2000 yıl önceki belediyecilik performansı bizi çok etkiledi” dedi.