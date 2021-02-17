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2 çocuk annesi kadın intihar girişiminde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, girdiği bunalım sonucu kendini ağaca asarak intihar girişiminde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, girdiği bunalım sonucu kendini ağaca asarak intihar girişiminde bulundu.


Olay, Umurlu Mahallesi'ndeki bir bahçede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk annesi K.S., girdiği bunalım sonucu bahçelerindeki ağaca kendini asarak hayatına son vermek istedi. Olayı fark eden yakınları K.S.'yi ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.S.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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