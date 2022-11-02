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2 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan jet ski içerisindeki 2 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan jet ski içerisindeki 2 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurulurken, üzerindeki 2 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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