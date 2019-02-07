2 yıl hapisle aranan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekibinin suçluların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda hakkında Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ( 51 ) isimli şahıs fiziki takip sonucu Dağ Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlara tutuklanan E.E., cezaevine gönderildi.