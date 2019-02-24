2 yıl hapisle aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı suçtan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin aranan şahıslar ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada; "Hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, mala zarar vermek ve tehdit" suçlarından 2 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (33), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen D.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.