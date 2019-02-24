İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 yıl hapisle aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı suçtan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı suçtan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibinin aranan şahıslar ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada; "Hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, mala zarar vermek ve tehdit" suçlarından 2 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (33), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen D.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.