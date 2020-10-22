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20 günde 5 hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 20 günde 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 günde 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Türkmen ve Ege Mahalleleri' nde otodan ve evden 5 ayrı hırsızlık olayı yaşanmasının ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve güvenlik kameraları incelenerek olayın şüphelisinin S.A. isimli kişi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin Cumhuriyet Mahalllesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelisi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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