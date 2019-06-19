2011 yılında kurulan 'Aydın Ormanı'ndaki 14 bin fidan ürün vermeye başladı

AYDIN (İHA) – Türkiye genelinde yürütülen ‘81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında 2011 yılında oluşturulan “Aydın Ormanı” ziyaret edildi.

Çevrenin korunması ve başta çocuklar olmak üzere halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 2008 yılında “81 İlde 81 Orman” projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yaklaşık bin 522 hektar alana 2 milyon 240 bin 200 adet fidan dikilerek 82 orman oluşturuldu. Bu kapsamda Çine – Özeren Mahallesinde 2011 yılında 14 bin 892 fidanın dikildiği “Aydın Ormanı” Türkiye İş Bankası Çine Şubesi personeli Emin Gündoğan, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Orman İşletme Şefi, Aşkın Cure, Çine – Özeren Mahallesi Muhtarı Mustafa Dönmez, TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, TEMA Vakfı Çine İlçe Sorumlusu Hicabi Solak ve TEMA Vakfı Çine İlçe Sorumlu Yardımcısı Mehmet Demir tarafından ziyaret edildi.

Proje hakkında bilgi veren TEMA İl Temsilcisi Mehmet Barlas, “Dünyamızı ve ülkemizi her geçen gün daha fazla tehdit eden küresel ısınmanın başlıca nedeni sera gazlarının atmosferde hızla artmasıdır. Hava bir karışım olup, karışımın içindeki oranların değişmesi, karbon yutak alanlarının; toprak, orman ve sazlıkların amacı dışında kullanılması, tahribi, denizin kirlenmesi, fosil enerji kaynaklarının aşırı tüketimi, atmosferdeki su buharının artması ve benzer sebeplerle küresel ısınma ve iklim değişikliği hissedilir derecede yaşanmaktadır. Ülkemizde de giderek önem kazanan ve hayati önem taşıyan bu konu, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili bireysel ve kurumsal önlemler almasını gerekli kılmıştır. Çevrenin korunması ve başta çocuklarımız olmak üzere halkımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 2008 yılında ‘81 İlde 81 Orman Projesi' hayata geçirdi. Projenin özelliği orman alanlarında yüksel yüzdeli gerçekleşme hedeflerine ulaşılması için, dikilen fidanların 5 yıl boyunca bakımının Türkiye İş Bankası'nca üstlenilmesi, tutmayan kuruyan fidanların yerine yeni fidanların dikilmesidir.

Ülkemizin sahip olduğu arazi şekli itibariyle kara yüzeyinin yüzde 90'ına yakın kısmında erozyon meydana gelmekte, yüzde 63'ü şiddetli erozyon şeklinde cereyan etmektedir. Erozyonla mücadelenin en etkin yolları; ağaçlandırma ve teraslamadır. 81 İlde 81 Orman projesi kapsamında, ağaçlandırma ile birlikte 5 yılda bin 486 kilometre teraslama yapılmıştır” dedi.

İl ormanlarının her yıl ziyaret edildiğini kaydeden Özdemir, “Bu etkinliklerle başta çocuklar olmak üzere, bütün yöre halkının çevresel konularda duyarlılığının artması ve çevre binci yüksek bir kuşağın yetişmesi hedeflenmiştir. Her yıl olduğu gibi yangın mevsimi içinde il ormanları ziyaret ediliyor. Çine – Özeren Mahallesinde bulunan alana dikilen fıstıkçamı, yalancı akasya, servi, zakkum, bademden oluşan 8 yaşındaki fidanlarımız artık ürün veriyor. Toprak, ağaçlar, fidanlar birbirine sıkı sıkıya sarılmışlar. Teşekkürler Türkiye İş Bankası, Teşekkürler Tarım Orman Bakanlığı, Teşekkürler TEMA Vakfı, Teşekkürler doğasına, toprağına, temiz suyuna, temiz havasına, ormanlarına sahip çıkan bilinçli halkımız ve Özeren sakinleri. Koruyun kollayın ki sürdürülebilir bir çevrede torunlarımız sağlıklı yaşayabilsin” diye konuştu.