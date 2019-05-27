2018 yılında yerimizde duramadık

Yurt içinde büyük çoğunluğu 25-44 yaş arası 78 milyon 523 bin seyahat gerçekleşirken yurt içi seyahatlerde 40 milyar 266 milyon 153 bin TL harcandı. Ortalama geceleme sayısı 8,1 olurken bu seyahatlerde 40 milyar 266 milyon 153 bin TL harcandı. Seyahat başı ortalama harcama ise 513 TL olarak gerçekleşti.

“Yurtiçi seyahatlerde en çok yeme içme harcaması yapıldı”

Seyahat harcamalarının, harcama türlerine göre dağılımı hakkında da bilgi veren TÜİK; 2018 yılında en çok harcamanın yüzde 30,5 ile yeme-içmeye, yüzde 29,2 ile ulaştırmaya ve yüzde 12,1 ile konaklamaya yapıldığını belirtti. Bu harcamaları yüzde 9,7 ile giyecek ve hediyelik eşya, yüzde 8,7 ile paket tur, yüzde 3,4 ile sağlık ve yüzde 0,8 ile seyahat öncesi yapılan harcamaların takip ettiği belirtildi. Seyahatlerde spor, eğlence, eğitim, kültür, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim alımına yapılan harcamaların ise yüzde 5,6 olduğu kaydedildi.

Akraba ziyaretine ve kişisel seyahate önem veriyoruz

2018 yılı yapılan seyahatlerin yüzde 97,5'i gezi, eğlence, tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, dini, alışveriş, eğitim-öğretim ve diğer amaçlı yapılan kişisel seyahatler iken, yüzde 2,5'i ise toplantı, konferans, kurs, seminer, ticari ilişki, fuar ve görev amaçlı iş seyahatleri olarak gerçekleştiği kaydedildi. Yakınları ziyaret amaçlı yapılan kişisel seyahatlerin ise toplam seyahatlerin yüzde 64'ünü oluşturduğu kaydedildi.

“Gençler daha çok geziyor”

Yaş gruplarına göre seyahat ve geceleme sayıları incelendiğinde; 2018 yılında "25-44" yaş grubu 29 milyon 19 bin seyahat sayısı ve 180 milyon 404 bin geceleme sayısı ile birinci sırada yer aldı. Bu yaş grubunu 19 milyon 215 bin seyahat sayısı ve 172 milyon 526 bin geceleme sayısı ile "45-64" yaş grubu izledi. "65+" yaş grubu ise 4 milyon 783 bin seyahat ve 78 milyon 818 bin geceleme sayısı ile son sırada yer aldı.