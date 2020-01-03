2019'da kaçak deniz avcılığına 360 bin TL idari para cezası kesildi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri 2019 yılında içerisinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de zaman zaman katıldığı karada ve denizde gerçekleştirdiği 986 denetim yapılarak 205 aykırılık tespit etti. Bu kapsamda, 60 "Amatör avcılık kuralları ihlali", 106 "Bölge,zaman,tür ve büyüklük ihlali", 11 "Ruhsat tezkeresiz avcılık (Gemi) ile su ürünleri avcılığı yapmak", 5 "Yasak sahada dip trolü ile avcılık yapmak", 11 " Uygun olmayan istihsal vasıtası bulundurma,kullanma", 3 "Su Ürünleri Yetiştiriciliğine aykırılık", 3 " Bagis cihazı hakkında", 3 "bilgi belge vermemek", 3 "Ruhsat tezkeresiz (kişi) avcılık" yapmak gerekçeleriyle toplam 360 bin 240 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerde yaklaşık 5 ton su ürünlerine el konuldu.