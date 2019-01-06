2019'un ilk deve güreşi İncirliova'da yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen 2019 yılının ilk deve güreşi festivali, 170 pehlivan devenin kıyasıya mücadelesiyle renkli görüntülere sahne oldu.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin himayesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde 170 pehlivan deve katıldı. “Yaşatılan Gelenek, Özlenen Heyecan Ege'nin Kırkpınar'ı İncirliova'mızda” sloganıyla düzenlenen festival, havanın da güzel olmasıyla şenlik ortamında gerçekleştirildi. Birincilik için kıran kırana güreşen develerin mücadelesi izleyenleri heyecanlandırdı. Gün boyu devam eden festivalde dereceye giren devecilere ödül ve kupaları Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Başkan Gürşat Kale tarafından verildi.

33. İncirliova Deve Güreşi Festivalinin güzel bir havada gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kale, “Burada çok güzel bir deve güreşi ortamı var. Vatandaşlarımız yılın ilk güreşini İncirliova'da dört gözle bekliyor. Havanın güzel olması da güreşe ayrı bir renk kattı. Her partiden insanların bir araya geldiği, kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşanan bir festival gerçekleşiyor. Hasat dönemini tamamlayan ve gelecek yılın hazırlıklarını yapan halkımız yeni yılın ilk günlerinde böylece yorgunluk atmış oluyor. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar bölgemizin bütün insanları burada ve birbirleriyle hasretlik gideriyorlar. Bizde bu mutluluğu bir arada yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“İncirliova deve sucuğu tescillenecek”

İncirliova'nın bir diğer özel ürünün de deve sucuğu olduğuna işaret eden Başkan Kale, şöyle konuştu: “İncirliova'da, devenin bir ekonomik değer olarak yöre halkına katkı sağladığı deve sucuğunun tadılma imkanı var. Bu sene bunun coğrafi işareti için müracaat ettik. Allah nasip ederse yıl içerisinde coğrafi işaretimizi de alarak İncirliova deve sucuğunu lisanslı bir şekilde tüm yurdumuza tanıtmaya başlayacağız”

Aydın İzmir karayolu üzerinde bulunan İncirliova Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleşen festivali Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP İl Başkanı Burak Pelivan'ın yanı sıra binlerde güreş sever izledi.