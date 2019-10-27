2019'un ilk on ayında 282 orman yangını çıktı

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretinde basın mensupları ile bir araya gelen Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangınların çıkış nedenleri, zarar gören alanlar ve yangınlara müdahale süreleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bin 324 işçi ile yangına müdahale ettiklerini, bölgelerindeki 55 kulenin 15 kulesinde sürekli gözetleme yapıldığını ifade eden Yaprak, “Yangınlara müdahaleyi 14 dakikaya kadar düşürdük. Yangınlar genelde 11.00 ile 19.00 saatleri arasında çıkıyor. İhbar bize düşer düşmez zaten gerek kule olsun, gerek mobil kameralar olsun o bölgede kontrol edip araçlarımızı en hızlı şekilde yangına müdahale ettiriyoruz. Bazen öyle kritik dönemler geliyor ki nem yüzde 20'lerin altına düşmüş, sıcaklık 35 derecelerin üzerine 40 derecelere çıkmış. Rüzgar var. Bu durumlarda bazen sıkıntı çıkabiliyor. Ama önemli olan yangına erken ve etkin müdahale yapılması. Bakanımız yangına müdahaleyi 10 dakikaya indirme hedefimiz var demişti. Onun için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bölgelerinde şu ana kadar 282 adet orman yangını çıktığını kaydeden Yaprak, “Çıkan yangınlarda 952 hektar orman alanımız zarar gördü. Geçtiğimiz yıla bakarsak aynı dönemde 328 adet yangın çıkmış. Karşılığında 220 hektar civarında orman alanı zarar görmüş. Muğla ve Aydın Akdeniz iklimi kuşağında. Orman yangınları konusunda birinci derecede hassas bir bölge. 2018 yılına göre bu yıl yangında zarar gören alan biraz arttı. Aydın'da 33 yangın meydana geldi. 41 hektar alan zarar gördü. Bu zarar gören alanları en kısa sürede fidan dikimi yapacağız” diye konuştu.

Son 10 yılda, ortalama 314 yangın çıktığını belirten Yaprak, “Buna karşılık 380 hektar orman alanımız zarar görmüş. Yangınların çıkış nedenine baktığımızda yüzde 24'ü ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 13'ü kasıt, yüzde 32'si yıldırım, yüzde 31'i de şu anda faili meçhul. Kolluk kuvvetleriyle araştırmalar devam ediyor” dedi.