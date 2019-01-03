2019'un ilk tarım fuarı Nazilli'de yapılacak

Exponaz Agro Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak. 2019'un ilk Tarım Fuarı olma özelliğine de sahip olacak fuarda üreticiler, çiftçilerle buluşacak.

2. Exponaz Agro Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştirilecek. Ege Bölgesi'nin tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri sektörüne damgasını vuracak olan Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, 2019'un ilk tarım fuarı da olacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan organizasyon sorumlusu Kudret Çiçekçi, Nazilli'nin özellikle uzun yaşam konusunda bir dünya markası olduğunu hatırlatarak, “Uzun yaşam denilince dünya üzerindeki birkaç noktadan biri olarak akıllara ilk gelen yerlerin başında Nazilli yer almaktadır. Dünya üzerindeki birçok bilim adamı Nazilli'yi adeta bir laboratuvar gibi görüp, her yönüyle incelemeye almıştır. İşte bu noktada Nazilli'nin bu önemli özelliğini kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri olan tarım ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak ve bu alanda daha modern, daha teknolojik ve daha bilimsel bir yaklaşım geliştirmek; ayrıca sektör temsilcileri ile üreticileri bir araya getirerek üretim ve ekonomiye ve dolayısıyla Nazilli'ye katkı sağlamak için 10-13 Ocak tarihlerinde Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'nın 2'incisini gerçekleştireceğiz” dedi.

“Türkiye'nin en önemli tarım merkezi”

Çiçekçi, arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşulları, su kaynakları ve toprak yapısının uygunluğu ile Nazilli'nin, tarım ürünleri ve bitkiler açısından Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini söyleyerek, “Nazilli'de pamuk, yonca, mısır, zeytin, incir, kestane ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz bir çeşitlilik ve zenginlik söz konusu. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalar neticesinde başta Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler olmak üzere dernek, oda ve diğer sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları ile Nazillimize bu fuarı kazandırdık. Ben buradan bir kez daha Nazillimiz için büyük önem taşıyan, 10-13 Ocak tarihleri arasında Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştireceğimiz Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'na tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve sektör temsilcilerini davet ediyorum” diye konuştu.