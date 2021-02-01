2020 yılında Aydın'da 1182 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da 2020 yılı içerisinde polisin yaptığı çalışmalarda 142 bin 678 şahıs sorgulanırken, 1182 aranan şahıs yakalandı.

2020 yılı içerisinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gözaltı Müdahale Timi, Şok Uygulama Ekibi ve Mobil Park Ekibi toplumun huzur ve güveni için il genelinde toplam 142 bin 678 şahsı sorgularken, bu sorgulamalarda 1182 aranan şahıs yakalandı. 572 şahıstan 762 adet değişik miktarlarda Narkotik ve Uyuşturucu madde ele geçirilirken, 71 adet silah, 441 adet değişim marka ve ebatlarda fişek, 137 paket çalıntı sigara, 41 parça çalıntı gıda malzemesi, 2 adet çalıntı motosiklet ve 21 adet çalıntı-hacizli araç yakalandı. Yapılan uygulamalarda 213 araca 624 bin 306 TL cezai işlem uygulandı.