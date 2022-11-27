2021/22 sezonunda 201 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağında 2021-22 sezonunda ihracat yüzde 50 artarken, ihracat rakamı 201 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Aydın'da, zeytin hasat sezonu başlarken Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklama ile 2021-22 sezonunda 201 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildiği belirtildi. Türkiye, 1 Kasım 2021 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 58 bin 313 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında yüzde 50 artışla 201 milyon 687 bin dolar döviz geliri elde etti. 30 Eylül 2022 itibariyle tamamlanan 2021/22 sezonu Türkiye sofralık zeytin ihracatı ise ilk kez 100 bin tonu aşmayı başardı.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında rekor kırdığını ifade eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er; “Türkiye, 2021/22 sezonu sonunda 58 bin 313 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında 201,6 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı. Prina ihracatımız yüzde 178'lik artışla 24 milyon dolar oldu. 2021/22 sezonu sonunda zeytinyağı ihracatımızda yeni bir rekora ulaştık. Zeytinyağı ortalama ihraç fiyatımız ise 2021/22 sezonunda yüzde 12 artışla 3 bin 458 dolara yükseldi. Bu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler yüzde 65 artışla 75 milyon dolarla ABD, yüzde 17 artışla 24 milyon dolarla İspanya, yüzde 49 artışla 17 milyon dolarla Japonya, yüzde 150 artışla 10 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 56 artışla 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu” dedi.

“Sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı”

Türkiye için önemli bir başarıya imza atıldığına dikkat çeken Başkan Er; “Ambalajlı zeytinyağı ihracat tutarımız 107 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 53'ünü ambalajlı olarak gönderdik. Sektörümüzün toplam ihracatı yüzde 36 artarak 399 milyon dolara ilerledi. Bu sezon zeytin zeytinyağı sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı, başarılı bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki 2022/23 sezonunda 730 bin ton zeytin rekoltesi 420 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu rakamlarla Türkiye sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da dünyada ikinciliğe yükselecek” diye konuştu.