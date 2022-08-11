Aydın'da Yenipazar-Dalama Sulaması Yenileme çalışmasında 2. kısma gelinirken çalışmaların tamamlanmasının ardından sulama kanalı 22 bin dekar araziye can suyu olacak.

Aydın'da çiftçiler için önemli olan sulama kanallarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Önemli tarım kentlerinde olan Aydın'da sulama tesislerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu Yenipazar-Dalama Sulaması Yenileme 2. kısım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sulama kanalı, bölgede bulunan 22 bin dekar araziye can suyu olacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, beraberinde Müdür Yardımcımız Mehmet İskender ve 211 Aydın Şube Müdürümüz Serkan Baştürk ile birlikte, 22 bin dekar arazinin sulama suyunu temin edecek olan Yenipazar Dalama Sulaması Yenileme 2. Kısım işinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi” ifadelerine yer verildi.