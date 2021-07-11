22 yıllık hasret bitti

Bölgesel Amatör Lig Play Off Final maçında Kuşadası Gençlikspor İzmir temsilcisi Aliağa FK'yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek 3.lige yükseldi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kuşadası gençlikspor 4-2 kazanarak 3 lige çıktı. Maça hızlı başlayan Kuşadası spor 40.dakikada Abdullah Çınar'ın golü ile 1-0 önde kapadı, mücadelenin 2.yarısında 55.dakİkasında penaltı kazanan Aliağa FK Özkan Yılmaz ile durumu 1-1'e 74. Dakika kaleci ile karşı karşıya kalan çağrının şutu direkten döndü.Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti başka gol olmayınca penaltılara geçildi, burada Kuşadası Gençlikspor 4-2 kazanarak 22 yıl sonra 3.lige çıktı.