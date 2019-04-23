23 Nisan coşkusunu hastanelerdeki minikler de yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aydın'da dünden bu yana devam etkinlikler sadece meydanlarda değil hastanelerde de renkli geçti. Ege Liva Hastanesi'ndeki çocuklar Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu önemli günün keyfini çıkarırken, hastanede çocukların bayramını en güzel şekilde kutlaması için adeta seferberlik ilan edildi.

Sabah saatlerinde yönetim kararı ile Ege Liva hastanesi çocuklar için süslenirken, hastanede bulunan ya da ialeleri ile hastaneye gelen çocuklar sürprizlerle karşılaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ege Liva Hastanesi'nde palyaçolar çocuklar için gösteriler yaparken hastaneye gelen çocuklar da istedikleri şekilde boyandı. Aldıkları çeşitli hediyeler, pamuk şekerleri ve sürpriz hediyeler karşısında oldukça mutlu olan çocuklar günlerini doyasıya yaşadı.

Gün boyunca çocuklarla yakından ilgilen hastane yönetimi ve doktorlar geleceğin teminatı çocukları mutlu etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 90. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ve hastane olarak 23 Nisan Şenliklerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günde çocuklarımızın bayramını kutlamak için düzenlediğimiz etkinlikleri geleneksel hale getirdik. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğini ifade etmiştir. Her gün mutlu olmayı hak eden çocuklarımız kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda daha da mutlu olmayı hak etmektedir. Bizler de çocuklarımızın mutluluğu için bu günü çocuklarımıza ayırdık” dedi.