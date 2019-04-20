23 Nisan Voleybol Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye'de ilk defa 17 ilçenin takımlarının birlikte katıldıkları Yıldızlar (Kız-Erkek) Voleybol Turnuvası bugün oynanan 3.'lük ve final müsabakaları ile birlikte sona erdi.

2 Nisan tarihinde başlayan ve Didim, Bozdoğan, Buharkent, Koçarlı, Nazilli ve Efeler ilçeleri olmak üzere 6 ilçede oynanan dev organizasyona toplamda 408 sporcu forma giydi.

Baştan sona centilmenlik dolu mücadelelerin yaşandığı voleybol turnuvasında kızlarda ilk sıra Didim, Efeler, Nazilli ve Kuyucak'tan, erkeklerde il başarı sıralaması ise Söke, Nazilli, Koçarlı ve Buharkent şeklinde oluştu.

Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Yoğurtçu, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ile Okul Sporları İl Temsilcisi Ayhan Afşar birlikte takdim ettiler.

Kupa töreni sonrasında protokol üyeleri, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular birlikte fotoğraf çektirdiler.

Dereceye giren takımlara ayrıca 23 Nisan'da Kutlamalarının gerçekleştirileceği Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Valisi tarafından da ödül töreni düzenlenecek.

Turnuva ile ilgili bir değerlendirme yapan Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, “Öncelikle böyle büyük bir organizasyonun mimarları olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. 6 ilçemizde oynanan bu müsabakalar sırasında sporcularımızın yemek organizasyonlarını sağlayan kaymakamlıklarımıza ve belediyelerimize de şükranlarımı sunarım. Bu sayede birçok öğrenci belki de ilk defa voleybol oynama, voleybolla tanışma fırsatını yakaladı. Oynanan onca maç en ufak bir sorun yaşanmadan centilmence tamamlandı. Bunu sağlayan beden eğitimi öğretmenlerimize ve sporcularımıza da çok teşekkür eder voleybol hayatlarında başarılar dilerim. İnşallah bu güzel organizasyonları geleneksel hale getirerek daha fazla gencimizin voleybol ile buluşmasını temenni ediyorum. Ayrıca salonların tertemiz bir şekilde organizasyona hazır hale getirilmesini sağlayan salon personellerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.