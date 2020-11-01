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23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu

Didim’e bağlı Akyeniköy Mahallesi’nde 23 yaşındaki genç, evlerinin sokağında ölü halde bulundu.

Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde 23 yaşındaki genç, evlerinin sokağında ölü halde bulundu.


Olay Akyeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demir işletmesinde çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar, öldürülmüş halde yaşadığı evin sokağında bulundu. Çınar'ın cansız bedenini Mahallede kurulan halk pazarına gelen pazarcılar fark etti. Pazarcılar durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Çınar'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Jandarma ve Savcılık incelemesinden ise Çınar'ın sırtında delik izlerine rastlandı. 23 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili olarak, Didim İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Çınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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