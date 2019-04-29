24. Kültür ve Sanat Şenliklerine coşkulu başlangıç

Kültür ve Sanat Şenliklerinin açılış töreni, Atatürk Kongre Merkezi önünde Tralleis Meydanı'nda coşkuyla gerçekleşti.

Protokol üyeleri, ADÜpersoneli ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir açılış konuşmalarını yaptı. Beş gün boyunca kampüste düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Aydınlı hemşerileriyle de buluşmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin istekleri doğrultusunda güz ve bahar yarıyıllarının stresini atabilecekleri bir şenlik programı hazırlandığını ifade etti. Aldemir, “Hayata hazırladığımız öğrencilerimizin rekabetçi dünyada gösterdikleri gayretin farkındayız. Göreve gelirken de, şimdi de cümlelerimizin öznesi hep ‘Öğrencilerimiz'. Bütün planlamalarımızın merkezinde öğrencilerimiz var. Onlardan aldığımız dönütlerin başında okuldaki sosyal etkinliklerin kısıtlılığı geliyordu, biz de onlar için bu yılki bahar şenliklerini eğlenip dinlenebilecekleri, stres atarak daha iyi motive olabilecekleri bir organizasyona dönüştürdük.” diyerek bahar şenliklerinin neşe ve huzur içinde geçmesini temenni etti.

24. Kültür ve Sanat Şenlikleri'nin açılış töreni, ADÜ Folklor Topluluğu'nun halk oyunları gösterisinin ardından, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de eşlik ettiği İncirliova Tarihi Alperenler Mehteranlığı'nın mehter gösterisiyle devam etti. Çeşitli ürünlerin sergilendiği standlar katılımcıların ilgisini çekerken, Genel Sekreter Baki Aslantaş ve Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut da standları gezdi.

29 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında ADÜ Merkez Kampüsü'nde gerçekleşecek şenliklerde, öğrencilerin düzenlediği çeşitli etkinlikler de yer alacak. İlk defa ADÜ'de düzenlenecek olan Color Fest etkinliğine katılımın yüksek olması beklenirken, etkinlik tarihi 1 Mayıs Çarşamba günü olarak kararlaştırıldı. 5 gün boyunca öğrencilerimizin seçtiği sanatçıları da Üniversitemizde ağırlayacağımız şenlikte, 29 Nisan Pazartesi günü İdo, 30 Nisan Salı günü Kurtalan Ekspres, 1 Mayıs Çarşamba günü Kahraman Deniz, 2 Mayıs Perşembe günü Bora Duran ve 3 Mayıs Cuma günü Tuğba Yurt sahne alacak.