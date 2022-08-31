25 Altın Güvercin Beste Yarışması'nın jürisi belli oldu

Bu yıl 10-11 Eylül tarihlerinde 25'inci kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, düzenlenecek olan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın jüri başkanlığını, prodüktör Ali Rıza Türker yapacak. Jüride keman sanatçısı Canan Anderson, piyanist, besteci, eğitmen Mine Mucur, TV ve radyo programları yapımcısı İzzet Öz, besteci, söz yazarı, yorumcu Fatih Erkoç ve enstrümanist, yorumcu Ayhan Sicimoğlu'nun yanı sıra Kuşadası halk jürisi temsilcileri olarak Ardahan Belediye Başkanı, müzisyen ve yorumcu Faruk Demir, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Efe Berberoğlu ve sponsor temsilcisi Gültaç Eviz yer alacak. 9 kişilik büyük jüri, 11 Eylül'de Özer Türk Stadı'nda, ön jüri tarafından belirlenen 10 finalisti canlı olarak dinleyerek değerlendirmede bulunacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın internet sitesi üzerinden devam etmekte olan dijital oylamanın sonuçları 10. jüri olarak değerlendirilecek.

Sonuçlar canlı yayında açıklanacak

25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın sonuçları, 11 Eylül Pazar akşamı bir TV kanalından canlı yayınlanacak olan büyük final gecesinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda verilecek. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek.

25.yıl onur ödülü Fatih Erkoç'un

25. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesinde profesyonel müzik yaşamına 1986 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı kazandığı “Yol Verin A Dostlar” adlı beste ile adım atan Türk pop müziğinin duayen ismi Fatih Erkoç'a verilecek. Final gecesinde sevilen sanatçı Sertap Erener vereceği bir konserle hayranlarıyla buluşacak.