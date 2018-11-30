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25 farklı ülkenin kalkınma ajansı yetkilileri AYSO'da

İslam Kalkınma Bankası ve Ekonomi Bakanlığı tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) iş birliği ile yürütülen ‘’Tecrübe Paylaşım Programı’’ için Aydın’a gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Sanayi Bakanlığından uzmanlar, İslam Kalkınma Bankasına Üye 25 Ülkenin Kalkınma Ajans Yetkilileri ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileri Aydın Sanayi Odasını ziyaret etti.

İslam Kalkınma Bankası ve Ekonomi Bakanlığı tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) iş birliği ile yürütülen ‘'Tecrübe Paylaşım Programı'' için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Sanayi Bakanlığından uzmanlar, İslam Kalkınma Bankasına Üye 25 Ülkenin Kalkınma Ajans Yetkilileri ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileri Aydın Sanayi Odasını ziyaret etti. Heyeti, Aydın Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş ve Sinan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hakkı Gözlüklü karşıladı.


Aydın'ın sanayisi, üretimi ve ihracatı hakkında bilgiler veren AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Yılmaz, Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) projesi çalışmalarına da değindi. Serbest Bölge projesinin Aydın sanayisi için öneminin büyük olduğunu belirten Yılmaz, ‘'Serbest Bölge Kuruluşu orta ve yüksek teknolojili üretimin yapılacağı bir yatırımdır. Bu yatırımın Aydın ekonomisine yön vereceğine inanıyoruz. 330 dönüm hazine arazisinde kurulması planlanıyor. Yatırımcının talebine göre serbest alanının genişlemesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda, Aydın Serbest Bölgesinin fizibilite çalışmalarına başlanılmıştır'' dedi.


AYSO Başkan Yardımcısı Sinan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Endüstri ve Teknoloji Uzmanı Can Gürlek ‘'Investment Climate Reform Program in Turkey'' adlı bir sunum gerçekleştirdi. Ziyaret soru-cevap bölümüyle devam etti.

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