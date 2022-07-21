25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması finalistleri belirlendi

Bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi. Ön Jüri tarafından yapılan üç günlük değerlendirme ile belirlenen besteler büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 183 bestenin başvuru yaptığı yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan Ön Jürisi tarafından üç günlük teknik ve müzikal değerlendirmeler sonucunda 10 finalist beste ile 2 yedek beste belirlendi.

Jüri Başkanlığını Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker'in yaptığı Ön Jüride keman virtüözü Canan Anderson, besteci, orkestra şefi Hakan Süersan, eğitimci, piyanist Mine Mucur, aranjör Ozan Bayraşa, besteci, söz yazarı Dr. Selahattin Erhan ile gazeteci, müzik eleştirmeni Sinem Vural yer aldı.

Ön Jüri tarafından yapılan titiz değerlendirme sonucu belirlenen finalistler 11 Eylül tarihinde Kuşadası'nda gerçekleşecek büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak. Ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak olan yarışmada birinci olan beste Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinci olan beste Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncü olan beste ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada ayrıca en başarılı yorumcu ödülü de verilecek.