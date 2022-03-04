26. ADÜFEST dopdolu etkinlikleri ile başlıyor

ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 7 Mart Pazartesi günü start alıyor. Spor etkinlikleri ile başlayıp kültür sanat etkinlikleri ile taçlanacak, Ramazan ayına özgü etkinliklerin de yer alacağı ADÜFEST boyunca öğrenci toplulukları aktif rol alacak. Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm birimleri ve ilçelerinde şenlik havasının yaşanmasının hedeflendiği ADÜFEST, 3 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.