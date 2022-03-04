İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

26. ADÜFEST dopdolu etkinlikleri ile başlıyor

ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 7 Mart Pazartesi günü dopdolu etkinlikleri ile başlıyor.



ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 7 Mart Pazartesi günü start alıyor. Spor etkinlikleri ile başlayıp kültür sanat etkinlikleri ile taçlanacak, Ramazan ayına özgü etkinliklerin de yer alacağı ADÜFEST boyunca öğrenci toplulukları aktif rol alacak. Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm birimleri ve ilçelerinde şenlik havasının yaşanmasının hedeflendiği ADÜFEST, 3 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.