26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti

ADÜFEST Spor Turnuvaları Kupa ve Madalya Töreni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kupa törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. ADÜFEST Spor Turnuvaları çerçevesinde voleybol müsabakalarında kadınlarda Tıp Fakültesi birinci, Eğitim Fakültesi ikinci, Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü oldu. Basketbol müsabakalarında ise kadınlarda Veteriner Fakültesi birinci, Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci, Tıp Fakültesi üçüncüsü oldu. 3x3 basketbol müsabakalarında kadınlarda Aydın İktisat Fakültesi birinci, Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci, Hemşirelik Fakültesi üçüncü oldu.

3x3 basketbol müsabakalarında erkeklerde, Mühendislik Fakültesi birinci, Tıp Fakültesi ikinci, Fen Edebiyat Fakültesi üçüncü oldu. 3x3 basketbol personel müsabakalarında Tıp Fakültesi birinci, Veteriner Fakültesi ikinci, Yabancı Diller Yüksekokulu üçüncü oldu. Basketbol müsabakalarında erkeklerde, Veteriner Fakültesi birinci, Tıp Fakültesi ikinci, Fen Edebiyat Fakültesi üçüncü oldu. Voleybol müsabakalarında erkeklerde, Tıp Fakültesi birinci, Yenipazar Meslek Yüksekokulu ikinci, Hemşirelik Fakültesi üçüncü oldu.

Müsabakalarda yer alan takımları ve oyuncuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, finalistlere kupalarını verdi.